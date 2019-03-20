Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Вопросы экономики. Рейтинги региона повышаются. Что конкретно стоит за цифрами отчетов?



- Полторы недели отдыха. В орловских школах сегодня начались весенние каникулы. А у 11-классников - досрочный этап сдачи ЕГЭ.



- Звёзды, которые зажигают каждый год. В Орле подвели итоги творческого конкурса для детей сотрудников силовых структур.

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Вести-Орёл

20 марта 2019 года







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