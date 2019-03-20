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Сегодня во всех школах Орловщины начались весенние каникулы

Впереди у ребят самая короткая, четвертая четверть. После у выпускников начнется череда экзаменационных испытаний. А уже сегодня для одиннадцатиклассников стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают географию и литературу. 22 марта - русский язык, 25 марта - историю и химию. С 5 апреля начнутся резервные дни. Продлится досрочный этап до 10 апреля.

После стартует основная волна - с 27 мая. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ досрочно в резервные сроки основного периода. Выпускники этого года – только в основной волне.

В региональном центре оценки качества образования отметили, что продолжительность экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно иметь при себе остались без изменения по сравнению с прошлым годом.