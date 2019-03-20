Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



19 марта в 09:38 водитель автомобиля «Ауди-100» следовал по ул. Цветаевой и в районе дома №2 «Б» произошел наезд на пожилого мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

20 марта 2019 года







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