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Муниципалитеты Орловской области вновь обсуждают перераспределение полномочий

Депутаты орловского Облсовета вновь обсуждали вопрос перераспределения полномочий между региональными властями и органами местного самоуправления. Напомним, в конце этого года истекает срок действия закона, принятого 5 лет назад. Этот закон переложил часть обязательств с районных, городских и сельских администраций - на областную. Это было сделано для сокращения бюджетных расходов и повышения управляемости на местах.

Несмотря на то, что принятые областной властью обязательства исполняются в полном объёме, большую часть полномочий всё же было бы логичнее вернуть районам. Местные власти о своих нуждах знают больше, а наличие соответствующих полномочий позволило бы решать проблемы оперативнее. Поэтому руководитель департамента строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ предложил вернуть в муниципалитеты целый ряд значимых обязательств.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Полномочия по ремонту и строительству автомобильных дорог вне границ, безусловно полномочия в части определения и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения на территории муниципальных образований, и безусловно вопрос, связанный с электроснабжением и деятельностью общественных кладбищ».
Главы районов с этим согласились. При этом отметили, что самые сложные вопросы всё же лучше оставить за администрацией области. Кстати, к аналогичному выводу народные избранники пришли и на первом заседании комитета по местному самоуправлению, которое прошло в посёлке Кромы месяц назад. А накануне в Хомутово чиновников вышестоящих уровней попросили лишь реагировать на просьбы оперативнее.
Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района: «Я за то, чтобы полномочия по градостроительству остались за областным управлением, и дальше мы бы взаимодействовали. Единственная просьба - чтобы мы пооперативнее решали вопросы, которые заявляются отсюда, снизу».
По итогам прошедшего заседания народные избранники смогли сделать предварительные выводы о том, какие изменения они внесут в будущий закон о перераспределении полномочий. По мнению депутатов, универсального решения им найти не удастся, и в разработке новой редакции им придётся использовать дифференцированный подход.
Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту орловского Облсовета: «Не одинаковые полномочия будут перераспределены. Какие-то останутся, какие-то будут возвращены - в зависимости от муниципальных образований. У городских округов - одно, у районов - другое, у городских поселений – третье».
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Кто бы какие полномочия не исполнял, кто бы на каком уровне власти не находился - проблемы людей необходимо решать. Мы не можем, сославшись на отсутствие полномочий и финансирования, не решать проблемы людей».
Аналогичные выездные заседания в ближайшие месяцы пройдут по всей области. А каким будет закон о перераспределении полномочий в 2020 году, депутаты решат на итоговой годовой сессии.



Антон Киселёв
20 марта 2019 года

 


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