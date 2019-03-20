Новости версия для печати В Орле прошла встреча с писательницей из Ярославля - Анастасией Орловой В 2017 году она стала лауреатом премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей. Автор детских книг специально приехала в нашу область на встречу с юными читателями.



Писательницу в «Пришвинке» дети встречали стихами, которые многие знают наизусть, ведь Анастасия Орлова автор уже более чем 20 книг для ребят. Это стихи и проза, веселые рассказы и крохотные стихотворения. Среди них «Яблочки-пятки», «Мы плывем на лодке», «Со стихами целый день» и многие другие. Анастасия признается, что старается писать так, чтобы было интересно ее внутреннему ребенку. Анастасия Орлова писатель, Лауреат литературных премий: «Я пишу для детей, так как хотела бы писать для себя. То есть, я пишу для себя взрослой и для себя маленькой, и делаю это так, чтобы мне нравилось». На встречу с писательницей пришли младшие школьники, и сразу все вместе включились в интересную игру, ведущей которой и стала Анастасия Орлова. Благодаря тому, что ее стихи легко запоминаются, они тут же, на месте, и выучились и зазвучал веселый хор. Способность мгновенно находить общий язык с детьми, мыслить их категориями и писать хорошие, добрые и, главное, веселые стихи выделяют Анастасию Орлову из ряда современных писателей. И хотя сегодня попасть на писательский Олимп и завладеть мыслями ребят всей страны сложно, но Орлова, видимо, все-таки знает, как это сделать. Анастасия Орлова писатель, Лауреат литературных премий: «Я встречаюсь с детьми, это часть моей работы. Бывает весело. Дети очень хорошие, непосредственные, куда бы ни приехала, они доставляют радость». Анастасия Орлова - лауреат литературных премий Дельвига, Маршака, Чуковского, победитель литературного конкурса «Новая детская книга», но для ребят пока эти звания ни о чем не говорят, они просто с удовольствием играют во взрослым человеком, который в душе остался их ровесницей. И здорово, согласитесь, когда у тебя есть друг-писатель!





Эва Стасюлевич

20 марта 2019 года







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