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В Орле лучшие студенческие команды ЦФО разыгрывают Кубок студенческой волейбольной ассоциации

Волейбол входит в топ самых популярных видов спорта во всем мире. Столицей этой игры в России по праву считается город Белгород. Местный клуб "Белогорье" давно занимает лидирующие позиции на европейском уровне. Новичков профессионалы ищут не только в спортшколах, но и среди студенческих команд.

Владислав Скрипченко, капитан ВК НИУ (г. Белгород): «Постоянно ходят селекционеры, присматриваются даже к любительским клубам. То есть, ты можешь из обычной дворовой команды попасть в топ-клуб. При условии, что ты хорошо играешь и имеешь классные физические данные».

Орловских ребят периодически приглашают в клубы высшего ранга и даже сборные России. Двое орловцев 2001 года рождения, попавшие «на карандаш» к тренерам национальных команд, - Михаил Лихачев и Илья Краснопеев сейчас входят в состав команды ОГУ имени Тургенева. На этой неделе команда опорного вуза принимает участие в домашнем Кубке студенческой волейбольной ассоциации среди команд ЦФО.

Настрой орловцев в очной встрече со студентами из Белгорода ярче всего проявился в третьей и четвертой партиях. Немного не дотянули хозяева до пятой, решающей, партии. За гостей сыграл опыт и постоянное общение с профессионалами. Итог встречи - поражение ОрелГУ со счетом 1:3. Розыгрыш Кубка студенческой волейбольной ассоциации продлится до конца недели. Поболеть за своих можно в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева.