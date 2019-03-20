Новости версия для печати Трасса Орел - Тамбов требует усовершенствований В Госавтоинспекции Орловской области озабочены семикратным ростом числа гибельных ДТП на федеральных автодорогах области. При этом львиная доля трагедий по-прежнему происходит на трассе Орел-Тамбов. В ГИБДД считают: без масштабных перемен в дорожном обустройстве волну аварийности там не сбить.



Возросшую нагрузку на федеральную автодорогу в ГИБДД связывают с перераспределением автомобильного трафика южного направления, которое произошло в последние годы. Этим обусловлена и растущая аварийность. Большинство смертельных ДТП составляют лобовые столкновения встречных транспортных средств. В качестве характерных причин происшествий инспекторы выделяют утомленное состояние водителей и сон за рулем. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Внесен ряд предложений по инженерно-техническому совершенствованию данной дороги. Но пока последний пункт очень тяжело идет. Там мы вносим предложение о том, чтобы были шумовые полосы, и другое, но человеческий фактор никто не исключал. Назрела необходимость разделить транспортные потоки. На днях мы будем встречаться с дирекцией федеральной дороги, будем вносить свои предложения и думать, как из этой ситуации выходить теми мерами, которые сегодня, так сказать, возможны».





Иван Суверин

20 марта 2019 года







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