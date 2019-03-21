Новости версия для печати К уполномоченному по правам человека в Орловской области в 2018 году обратились за помощью 1150 человек Эти цифры сегодня были представлены в докладе омбудсмена за прошлый год.



Большинство из них - ветераны, инвалиды и сироты. Новым опытом для Александра Лабейкина стала защита интересов осужденных.



Анализ обращений показал, что нарушались как гражданские, так и социальные, экономические и даже политические права граждан. Касались обращения всех возможных сфер жизни: ЖКХ, социальная защита, здравоохранение, пенсии, судебные решения и обманутые дольщики.

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «Я поставлю вопросы, задачи, которые в этом году будут решать мои общественные представители в муниципальных образованиях, их у нас 26 человек. И некоторые жалобы, вопросы решаются на месте. Мы делегируем им такие права».





Антон Киселёв

20 марта 2019 года







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