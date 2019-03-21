Новости версия для печати Орловский стрелок – серебряный призер всероссийских соревнований Традиционный турнир прошел в селе Конь-Колодезь Липецкой области.



Шестнадцатилетний орловец Даниил Митин выступал в олимпийском упражнении ПП-60 и набрал 572 очка. От победителя его отделило всего два балла. Отметим, что это уже не первый успех юного спортсмена в этом году. За плечами Даниила Митина серебро на международном турнире в Австрии. Впереди у нашего спортсмена – подготовка к Чемпионату России и выездным стартам в Чехии. Замкнул десятку сильнейших на турнире в селе Конь-Колодезь еще один представитель Орловской области – Дмитрий Минкин набрал 556 очков и установил личный рекорд.





Анастасия Дорохова

20 марта 2019 года







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