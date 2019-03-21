Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Бунина состоялась презентация восьмого выпуска журнала «Русское поле» Он посвящен 240-летию города Малоархангельска.



Этот журнал был создан по инициативе писателя Леонарда Золотарёва и пользуется популярностью. В литературно-художественном, публицистическом журнале лучшие произведения представляют орловские писатели и журналисты, а также авторы из других областей. Это краеведческие и публицистические очерки, проза, поэзия. Сюда же включается поэзия и проза уже ушедших писателей, память о которых жива в их произведениях.





Татьяна Тимохина

20 марта 2019 года







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