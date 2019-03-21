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Орел заключил соглашение о сотрудничестве с Всероссийским студенческом корпусом спасателей

Руководители областного центра не только подписали соглашение о взаимодействии, но и наметили план совместной работы мэрии и молодежи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. На подписание договора, помимо представителей службы МЧС, пригласили и студентов-спасателей.

Региональное отделение студенческого общества было создано 4 года назад. Но первый отряд студентов-спасателей появился в 2003 году на базе физкультурного факультета Орловского государственного университета. Самых активных студентов наградили благодарностями от Всероссийского общества. Его руководитель Евгений Козев предложил выбрать кандидатов на учебные сборы с коллегами из Германии. Они пройдут в Москве в конце мая. А руководители города пообещали поддерживать все положительные начинания этой организации и пожелали молодежи «так держать!».