Орел заключил соглашение о сотрудничестве с Всероссийским студенческом корпусом спасателей

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четверг
21.03.2019
4:34:24
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Орел заключил соглашение о сотрудничестве с Всероссийским студенческом корпусом спасателейЭта организация насчитывает по стране около 8 тысяч добровольцев.
Руководители областного центра не только подписали соглашение о взаимодействии, но и наметили план совместной работы мэрии и молодежи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. На подписание договора, помимо представителей службы МЧС, пригласили и студентов-спасателей.
Региональное отделение студенческого общества было создано 4 года назад. Но первый отряд студентов-спасателей появился в 2003 году на базе физкультурного факультета Орловского государственного университета. Самых активных студентов наградили благодарностями от Всероссийского общества. Его руководитель Евгений Козев предложил выбрать кандидатов на учебные сборы с коллегами из Германии. Они пройдут в Москве в конце мая. А руководители города пообещали поддерживать все положительные начинания этой организации и пожелали молодежи «так держать!».
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