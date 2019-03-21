Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Не хлебом, а огурцами с солью встречали сегодня губернатора в тепличном комплексе.

- 10 лет в эфире. Сегодня региональная программа «Вести. Дежурная часть» празднует юбилей.

- Чей зеленый зеленей? В центре Орла дорогу не поделили две иномарки.

- Чему научили в школе? Сегодня стартовал досрочный этап ЕГЭ.

- 20 лет здесь зажигают «звезды».



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Вести-Орёл

20 марта 2019 года







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