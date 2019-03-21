Новости версия для печати В Орловском районе дороги отремонтируют по гарантии Как сообщили в местной администрации, сейчас выявляются дефекты полотна.



Выявлением дефектов асфальтового покрытия дорог занимаются специалисты управления дорожно-строительной работы администрации Орловского района совместно с главами поселений. До 22 марта они должны обследовать все 44 участка. Пока проверили половину. Речь идет о дорогах, которые строили или ремонтировали, начиная с 2016 года.





Надежда Невматулина

21 марта 2019 года







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