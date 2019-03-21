Новости версия для печати В Орле сегодня вновь будут искать водителей-нарушителей На этот раз в поле зрения инспекторов ГИБДД попадут родители, которые пренебрегают правилами использования детских автокресел.



А статистика госавтоинспекции такова: только с начала года с участием несовершеннолетних пассажиров произошло 7 ДТП. К слову, это на 46 процентов меньше, чем в прошлом году. Но в трех авариях зафиксированы нарушения правил использования детских удерживающих устройств. И не смотря на то, что эксперты доказали: автокресло снижает риск гибели ребенка при ДТП на 90%, многие водители продолжают пренебрегать этим элементом безопасности. К слову, штраф за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних пассажиров сопоставим со средней стоимость детского автокресла – от трех тысяч рублей.





Надежда Невматулина

21 марта 2019 года







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