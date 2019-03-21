Новости версия для печати 382 орловские семьи получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала Цифры приводят в региональном Пенсионном фонде.



Напомним, право на выплаты имеют семьи с низкими доходами. Это менее полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте проживания, на одного человека в семье. В нашем регионе - это 15 тысяч 456 рублей. Заявление на предоставление ежемесячной выплаты принимают в Пенсионном фонде. Подать документы можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена со дня рождения ребенка. Если позднее, то со дня подачи заявления. В 2019 году размер выплаты составляет 9 741 рубль.





Надежда Невматулина

21 марта 2019 года







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