Новости версия для печати

«Спецавтобазу» проверит КСП

В отчете директора прозвучало: было вывезено 145 тысяч кубических метров снега с улиц областного центра. Мэр Орла Василий Новиков предположил, что при таких объемах Орел должен убраться идеально.

И на комитете стало известно, что Александр Байдак покидает должность директора «Спецавтобазы» по собственному желанию. Сегодня у него - последний рабочий день. Коммунальное предприятие он возглавил в мае прошлого года, перейдя туда с аналогичной должности в «Зеленстрое». Отметим, что прошлый год «Спецавтобаза» закончила с прибылью в 9 млн рублей. А вот кредиторская задолженность на начало 2019-го составила 64 млн.