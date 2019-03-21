«Спецавтобазу» проверит КСП

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четверг
21.03.2019
15:31:03
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«Спецавтобазу» проверит КСПВласти Орла оказались недовольны уборкой города этой зимой. Вопрос финансово-экономической деятельности МУПа обсудили на профильном комитете Горсовета.
В отчете директора прозвучало: было вывезено 145 тысяч кубических метров снега с улиц областного центра. Мэр Орла Василий Новиков предположил, что при таких объемах Орел должен убраться идеально.
И на комитете стало известно, что Александр Байдак покидает должность директора «Спецавтобазы» по собственному желанию. Сегодня у него - последний рабочий день. Коммунальное предприятие он возглавил в мае прошлого года, перейдя туда с аналогичной должности в «Зеленстрое». Отметим, что прошлый год «Спецавтобаза» закончила с прибылью в 9 млн рублей. А вот кредиторская задолженность на начало 2019-го составила 64 млн.
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