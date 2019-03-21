Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Первый пошел! В Орловском районе уже созрели огурцы. А попробовать их можно уже в эти выходные - на ярмарках.

- «Спецавтобаза» осталась без руководителя. Александр Байдак уволился по собственному желанию.

- История о мужестве и совести. На большой экран вышла военная драма «Балканский рубеж».

- Внимание всем! Но с просьбой сохранять спокойствие. Сегодня в регионе проверяют работу электросирен.



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Вести-Орёл

21 марта 2019 года







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