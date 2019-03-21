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В Орле может появиться муниципальный приют для животных

В качестве площадки для размещения приюта было выбрано здание бывшей фермы, расположенной на территории «Спецавтобазы». На объекте требуется замена крыши, небольшой ремонт внутренних помещений. В здании уже есть готовые клетки для животных, закрытая пропускная система.

Впереди у волонтеров и представителей властей решение нескольких вопросов: оформление приюта через администрацию Орла, определение источников финансирования, фиксирование системы взаимодействия властей и волонтеров.

Как отметил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов, ветеринарная служба крайне заинтересована в появлении этого объекта.