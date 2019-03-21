Новости версия для печати В орловском краеведческом музее открылся «Дом волшебников» Так называется выставка, посвященная 75-летию Театра кукол.



В экспозицию вошли фотографии, документы, афиши, книги отзывов разных лет и, конечно же, куклы: паркетные, планшетные, тростевые и перчаточные. И сегодня же юным зрителям и их родителям разрешили попутешествовать по закулисью Театра кукол.





Татьяна Тимохина

21 марта 2019 года







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