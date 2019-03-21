Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Система безопасности» для детей. Сегодня инспекторы ГИБДД проверяют наличие и правильное использование детских автокресел.

- Позвал в дорогу мусор. В эти минуты «губернаторский контроль» выехал в рейд по жалобам жителей.

- Добро пожаловаться! Сегодня в Роспотребнадзоре проходит День открытых дверей для предпринимателей.

- Взрослые, которые играют в куклы. Сегодня начала работать выставка, посвященная 75-летию кукольного театра.



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Вести-Орёл

21 марта 2019 года







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