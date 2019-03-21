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Дети должны быть в кресле

Уже в этом году на дорогах Орловской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В трех из них родители не позаботились о безопасности маленьких пассажиров. Чтобы еще раз напомнить, что детские автокресла в случае аварии снижают тяжесть травм на 70%, госавтоиснпекторы сегодня провели рейды.

По словам инспекторов, аварийность с участием детей-пассажиров - самый чувствительный показатель. В этом году он в минусе. И тяжких последствий избежать удалось именно благодаря детским автокреслам.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «За два месяца 2019 года в нашей области было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. В прошлом году таких происшествий было 13. В основном все дети, которые находились в качестве пассажиров, были в удерживающих устройствах и пристегнуты».
Впрочем, несмотря на это, говорят в ГИБДД, водителям-родителям стоило бы управлять автомобилем поаккуратнее.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Бывает, что родители пристегнули детей, но при этом нарушают другие правила дорожного движения. Это, зачастую, нарушение скоростного режима и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения».
Проводя рейд у детской поликлиники Заводского района, инспекторы убедились: детские удерживающие устройства все еще не в ходу у многих водителей-родителей. А некоторые автомобилисты поразили полицейских абсурдностью своей логики – кресло есть, но на вырост, или «ребенку удобно на руках у мамы».

Чтобы избежать штрафных санкций, водителям, перевозящим детей, своих или чужих - без разницы, инспекторы в очередной раз советуют всегда использовать специальное удерживающее устройство, которое должно подходить по возрасту.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «До семи лет ребенок обязательно должен находиться в специальном детском удерживающем устройстве. Ребенок от семи до двенадцати лет на заднем пассажирском сидении может быть пристегнут обычным пассажирским ремнем».
Штраф в 2,5 тысячи рублей - серьезный аргумент в пользу использования детских автокресел. Но для водителей-упрямцев у инспекторов есть и куда более веские доводы – статистика детских смертей при ДТП.


Иван Суверин
21 марта 2019 года

 


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