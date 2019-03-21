Новости версия для печати В Орле следователи ищут невыплаченную зарплату В региональном Следственном комитете возбуждено очередное уголовное дело по очередному выявленному факту. В этот раз четно заработанных недосчитались сотрудники металлургического предприятия.



По данным следствия, руководство ООО «МК Латуни» с ноября 2018 года не выплачивало зарплату сотрудникам. Сумма долга составила более одного 1 млн 700 тысяч рублей. Сейчас следователи проводят проверку и изучают бухгалтерскую отчетность.





Татьяна Напольских

21 марта 2019 года







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