Новости версия для печати 20 лет ОГЦК. Созвездия в огромной вселенной искусства Сегодня заглянем в танцевальные классы, поприсутствуем на репетиции вокального ансамбля, и узнаем, как идет подготовка к большому творческому вечеру в честь юбилея центра.



Танцоры, вокалисты, художники, музыканты – это целые созвездия в огромной вселенной искусства. Вот уже два десятилетия хореографическое отделение Городского центра культуры дарит сотням своих учеников удивительную радость танца. «Новая волна», «Калейдоскоп», «Улыбка», и, наконец «Вдохновение» – такие названия носят образцовые ансамбли центра.



За идеально отточенными движениями танцоров – сотни изнурительных тренировок. Если шпагат — то обязательно до пола и с улыбкой на лице. Если костюм — то каждая деталь должна дополнять образ. Здесь с первых дней учат, чтобы все было красиво — это и есть строгий, но эффективный метод тренеров. И вот уже ученики готовы рисовать на сцене причудливые узоры народных, эстрадных или бальных танцев.



В вокальных студиях городского центра культуры, так же как и у хореографов, все подчинено трем «Т» - труд, талант и творчество. Когда репетируют солисты и эстрадники, коридоры центра культуры наполняются чарующими звуками.



В студии эстрадного вокала «Синяя птица» занимаются три возрастных группы. Образцовый коллектив и солисты центра культуры – постоянные участники не только городских мероприятий. Высокий уровень мастерства и таланта исполнителей был неоднократно отмечен на международных и всероссийских конкурсах.



Сейчас в городском центре культуры – горячая пора. Всю последнюю неделю здесь происходит то, что зрителю никогда не показывают – многочасовые репетиции юбилейного концерта. Все под контролем директора - Елены Майоровой. Практически с основания центра, она у штурвала большого творческого корабля.

Елена Майорова, директор ОГЦК, заслуженный работник культуры РФ: «Я стараюсь идти в ногу со временем, и придерживаться того, что уже было наработано в предыдущие годы, от этого никуда: есть базис, однозначно. Есть какие-то устои - духовности, нравственности. Без этого я бы точно не двинулась дальше ни на один шаг. Это - лично мое». Вечер под названием «Огни большого города» станет кульминацией празднования юбилея центра культуры. А значит, в этих окнах вновь зажжется свет творчества, к которому вот уже два десятка лет тянуться таланты нашего города.









Татьяна Дьяконова

21 марта 2019 года







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