Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» формирует экологический патруль

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пятница
22.03.2019
0:29:07
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Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» формирует экологический патрульВолонтером может стать любой желающий орловец старше 18 лет.
Как сообщает руководство музея, главной целью проекта является создание вокруг усадьбы Ивана Тургенева сообщества людей, заинтересованных и желающих безвозмездным трудом способствовать сохранению её уникального природного и культурного ландшафта. В состав команды экологического патруля сможет войти не более 15 человек. Уже составлен график работ и определены конкретные задачи на каждый рабочий день.
Работы будут проходить 19 апреля, 17 мая, 27 сентября и 4 октября. Заявки на участие в экологическом патруле принимаются по телефону: 8 (48646) 6-72-66.
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