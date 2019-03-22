Новости версия для печати Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» формирует экологический патруль Волонтером может стать любой желающий орловец старше 18 лет.



Как сообщает руководство музея, главной целью проекта является создание вокруг усадьбы Ивана Тургенева сообщества людей, заинтересованных и желающих безвозмездным трудом способствовать сохранению её уникального природного и культурного ландшафта. В состав команды экологического патруля сможет войти не более 15 человек. Уже составлен график работ и определены конкретные задачи на каждый рабочий день.



Работы будут проходить 19 апреля, 17 мая, 27 сентября и 4 октября. Заявки на участие в экологическом патруле принимаются по телефону: 8 (48646) 6-72-66.





Анастасия Дорохова

21 марта 2019 года







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