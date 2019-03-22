Евгений Дербенко отметил юбилей

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Евгений Дербенко отметил юбилей17 марта исполнилось 70 лет заслуженному деятелю искусств России, известному на всю страну композитору - Евгению Петровичу Дербенко. Юбилей отмечается широко всеми любителями народной музыки, и не только в Орле. Концерты, посвященные дню рождения маэстро, пройдут во многих городах - от Тюмени до Севастополя. В орловском академическом театре им. Тургенева тоже состоялся большой концерт, посвященный творческому пути музыканта.
Один из самых популярных в стране композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов, приветствовал всех, кто пришел поздравить его с юбилеем. Музыкант посвятил Орлу 45 лет своей жизни. И прославил город, почетным гражданином которого стал еще 11 лет назад.
На юбилейный концерт пришли его поклонники, друзья, коллеги, с которыми он начинал в Орле большой творческий путь, приехали многочисленные ученики, среди которых более 100 лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Тепло поздравил юбиляра и губернатор области Андрей Клычков.
Лучшие коллективы города весь вечер исполняли музыку, написанную композитором в разные годы. Он автор более трех с половиной тысяч музыкальных произведений. Его история в нашем городе началась с музыкального училища и ансамбля «Орловский сувенир», с которым композитор объехал всю страну и полмира.
33 года назад Евгений Дербенко стал членом Союза композиторов. Сегодня он лауреат многочисленных премий в области искусства и педагогики. На концерт к любимому учителю приехали его ученики, которые теперь сами стали учителями и талантливыми исполнителями.
Дмитрий Шилов, солист Курской государственной филармонии, гармонист «Золотой десятки России»: «Евгений Петрович заложил основы в моем исполнительском искусстве и дал мне путевку в жизнь».
Сегодня нет, пожалуй, ни одного гармониста или баяниста, который бы не знал его обработок народной музыки или оригинальных сочинений. В творческой копилке - музыка к 17 театральным спектаклям, двум мюзиклам, произведениям для оркестра русских народных инструментов гостелерадио СССР под управлением Некрасова, сочинения для баяна, кантата.
Алексей Сысоев, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Мелодия России» (г.Ступино): «Я с детства играл музыку Евгения Петровича, постоянно приезжал в Орел, бывал на конкурсах, которые проводил Евгений Петрович. И до сих пор нас связывает тесное творческое сотрудничество. Мы проводим авторские вечера Евгения Петровича, поставили две его оперы».
Радость от общения со зрителями, любовь к родине, к любимому делу - такие качества отмечают все, кого жизнь и профессия соединила с талантливым музыкантом. Музыка Евгения Дербенко в эти дни будет звучать по всей стране.
Михаил Петров, член Орловского клуба гармонистов: «И то, что он заслуженный артист, этого мало, пора бы ему быть народным - это пожелание гармонистов Орловщины».
И как положено на юбилее, добрые слова, цветы, подарки, хорошая музыка и самые теплые пожелания творческого полета в крылатом городе.
Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель искусств России: «И в Тюмени будет авторский вечер, потом в Сызрани - там всроссийский конкурс проводится, потом - в музыкальном колледже в Коломне, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Кирове - по всей России идут концерты».