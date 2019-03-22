Новости версия для печати Евгений Дербенко отметил юбилей 17 марта исполнилось 70 лет заслуженному деятелю искусств России, известному на всю страну композитору - Евгению Петровичу Дербенко. Юбилей отмечается широко всеми любителями народной музыки, и не только в Орле. Концерты, посвященные дню рождения маэстро, пройдут во многих городах - от Тюмени до Севастополя. В орловском академическом театре им. Тургенева тоже состоялся большой концерт, посвященный творческому пути музыканта.



Один из самых популярных в стране композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов, приветствовал всех, кто пришел поздравить его с юбилеем. Музыкант посвятил Орлу 45 лет своей жизни. И прославил город, почетным гражданином которого стал еще 11 лет назад.



На юбилейный концерт пришли его поклонники, друзья, коллеги, с которыми он начинал в Орле большой творческий путь, приехали многочисленные ученики, среди которых более 100 лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Тепло поздравил юбиляра и губернатор области Андрей Клычков.



Лучшие коллективы города весь вечер исполняли музыку, написанную композитором в разные годы. Он автор более трех с половиной тысяч музыкальных произведений. Его история в нашем городе началась с музыкального училища и ансамбля «Орловский сувенир», с которым композитор объехал всю страну и полмира.



33 года назад Евгений Дербенко стал членом Союза композиторов. Сегодня он лауреат многочисленных премий в области искусства и педагогики. На концерт к любимому учителю приехали его ученики, которые теперь сами стали учителями и талантливыми исполнителями.

Дмитрий Шилов, солист Курской государственной филармонии, гармонист «Золотой десятки России»: «Евгений Петрович заложил основы в моем исполнительском искусстве и дал мне путевку в жизнь». Алексей Сысоев, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Мелодия России» (г.Ступино): «Я с детства играл музыку Евгения Петровича, постоянно приезжал в Орел, бывал на конкурсах, которые проводил Евгений Петрович. И до сих пор нас связывает тесное творческое сотрудничество. Мы проводим авторские вечера Евгения Петровича, поставили две его оперы». Сегодня нет, пожалуй, ни одного гармониста или баяниста, который бы не знал его обработок народной музыки или оригинальных сочинений. В творческой копилке - музыка к 17 театральным спектаклям, двум мюзиклам, произведениям для оркестра русских народных инструментов гостелерадио СССР под управлением Некрасова, сочинения для баяна, кантата.

Михаил Петров, член Орловского клуба гармонистов: «И то, что он заслуженный артист, этого мало, пора бы ему быть народным - это пожелание гармонистов Орловщины». Радость от общения со зрителями, любовь к родине, к любимому делу - такие качества отмечают все, кого жизнь и профессия соединила с талантливым музыкантом. Музыка Евгения Дербенко в эти дни будет звучать по всей стране.

Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель искусств России: «И в Тюмени будет авторский вечер, потом в Сызрани - там всроссийский конкурс проводится, потом - в музыкальном колледже в Коломне, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Кирове - по всей России идут концерты». И как положено на юбилее, добрые слова, цветы, подарки, хорошая музыка и самые теплые пожелания творческого полета в крылатом городе.









Эва Стасюлевич

21 марта 2019 года







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