Новости версия для печати Орловскому облсовпрофу исполнилось 100 лет! За целый век в работе этой самой массовой организации трудящихся, конечно, много изменилось, но главным осталось одно - защита человека труда. Сегодня в областном дворце профсоюзов, в связи с юбилейной датой, чествовали и награждали лучших профоргов орловских предприятий.



Трудно перечислить всех инициативных, целеустремленных, неравнодушных к проблемам простых тружеников, преданных профработе людей, которые сегодня олицетворяют орловские профсоюзы. Задачи этой организации всегда остаются неизменными - улучшить качество жизни человека труда.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «На сегодняшний день принят минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума - то, за что профсоюзы бились не один год, а десятилетия. Это один из важнейших результатов. Есть моменты положительные и в профессиональной защите работников, в их обучении, в образовании, в работе с молодежью». Сегодня федерация профсоюзов Орловской области объединяет более 90 тысяч человек и 1237 профкомов. Именно профсоюзные комитеты являются посредниками в решении самых сложных вопросов между работодателями, властью и человеком труда, - отметил губернатор области Андрей Клычков, который поздравил всех активистов профсоюзного движения на Орловщине с юбилеем и вручил многим из них почетные грамоты.



Сегодня почти наполовину профсоюзы Орловщины состоят из молодежи, особенно это заметно на крупных предприятиях, где и профорги, и члены профсоюза это молодые люди до 35 лет. Они активны, настроены на работу и умеют отстаивать свои права. Например, на заводе «Ливгидромаш» стопроцентное членство в профсоюзе.



Социальному направлению - приоритет. Стоимость оздоровительных путевок в профкоме на 20 % ниже, только за этот год уже 250 человек смогли поправить здоровье в санаториях Сочи и Минеральных Вод. Хорошей новостью для многих стало и то, что родительская доля в путевках для детей в летние лагеря не увеличилась. К поздравлению со 100-летним присоединились сегодня артисты орловских театров, певцы, творческие коллективы.









Эва Стасюлевич

21 марта 2019 года







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