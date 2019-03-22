Новости версия для печати Сегодня на большой экран вышла военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» Орловский зритель присоединился к просмотру.



Действие картины разворачивается двадцать лет назад в Югославии, которую уже в течение десяти лет раздирают военные конфликты и политические разногласия. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам.



Фильм привлекает сильной драмой и практически полным отсутствием политики. В первую очередь создатели решили сконцентрироваться на простых людских чувствах, морали и любви. Война в кадре присутствует, занимая определенное сюжетное время и оказывая дополнительное влияние своей яркостью. Но фильм все-таки не о ней. Картина «Балканский рубеж» о людях, о взаимопомощи, долга и чести, независимо от вероисповедания и расы.



Это кинолента совместного производства России и Сербии. В главных ролях Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милена Радулович и Эмир Кустурица.









Анастасия Дорохова

21 марта 2019 года







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