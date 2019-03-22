Новости версия для печати Точки сбора мусора в Орле проконтролировал губернаторский контроль В начале апреля в Орле появятся 150 контейнеров, которые закупил новый мусорный региональный оператор. В городе определено 291 место сбора коммунальных отходов. Однако, несмотря на всю работу, жалобы на несвоевременный вывоз мусора продолжают поступать. И сегодня эти обращения стали «точками остановки», по которым проехал «губернаторский контроль».



Железнодорожный район - один из самых проблемных на мусорной карте города. Жители постоянно жалуются на нерегулярный вывоз мусора. На улице Прядильной, по словам Надежды Коровиной, мусор гнил три недели. И только перед приездом губернаторского контроля здесь провели экстренную генеральную уборку.

Надежда Коровина, жительница Железнодорожного района г. Орла: «Тут было болото, подойти было невозможно. Один контейнер был - вот почему жители отказываются платить. За что?». Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения: «Еженедельно ко мне поступает информация о том, что это проблемная точка, поэтому мы сюда приехали. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, мы попали в тот момент, когда она убрана. Я попрошу жителей сообщать сразу же региональному оператору о том, что мусор не убирается». Аналогичная ситуация в двух кварталах от проблемного адреса. Здесь перевозчик не успел подготовиться к встрече высоких гостей - уборку начали при них.

Вадим Рамалданов, представитель компании-перевозчика ТБО: «Сейчас тает снег, и обнаруживается тот мусор, который предыдущий перевозчик не убрал вовремя, теперь это все выходит наружу. Наши машины забирают бункеры, с ними едет грузчик, у которого есть лопата, и он подчищает». Представитель перевозчика заверил, что все работы будут выполнены согласно графику, а недоработки предшественников устранят, как только сойдет снег.



Еще одной остановкой в маршруте губернаторского контроля стала улица Васильевская. Раньше здесь мусор собирали в мешки и вывозили в определенные часы, теперь для отходов устанавливают контейнеры, пока что их всего пять на Васильевской и семь на Колхозной, но количество будет расти. По словам директора регоператора, такая мера - результат того, что жители частного сектора не придерживались графика вывоза мусора.

Дмитрий Хроменков, директор ООО УК «Зеленая роща»: «Граждане, к сожалению, не выносят мусор ровно к намеченному часу, пакеты образуются стихийно в течение всего дня. Мусоровоз в течение дня собирает отходы, уехал - через час там опять лежат отходы. Перевозчик в таком случае несет необоснованные расходы». 18 контейнеров уже приобретено, еще 50 регоператор планирует закупить в ближайшее время. В первую очередь ими оборудуют новые площадки, а уже затем заменят старые - там, где это необходимо.









Татьяна Дьяконова

21 марта 2019 года







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