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Детской деревне SOS-Лаврово подарили мини-трактор

Инициаторами благотворительного проекта стали генеральный директор Мценского литейного завода Игорь Сычкин и член Союза художников России Сергей Ладошин.

Встречать виновника сегодняшнего торжества - красивый, серебристый мини-трактор - вышли все ребята, их мамы, педагоги и, конечно, гости праздника, благодаря которым, он приехал в Детскую деревню.

Теперь обрабатывать большие сады, и огороды, поможет «Скаут». А ему помогли здесь появиться два друга: гендиректор Мценского литейного завода Игорь Сычкин и художник Сергей Ладошин. Они придумали проект, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями из интернатов. Ребята вместе с художниками нарисовали 60 картин, которые потом на аукционе купили предприниматели. Одну из детских работ, например, приобрели за четверть миллиона, а вырученные, почти полтора миллиона рублей поделили между четырьмя детскими домами области.
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «На эти средства были приобретены те необходимые вещи, в которых нуждаются учреждения и сами дети».
Эту идею поддержал и губернатор, и многие предприниматели. Все участники проекта - юные художники - были отмечены подарочными сертификатами на сумму более 80 тысяч рублей. Детская деревня последней получает свой подарок - трактор, который так долго ждали.
Лия Санданова, директор детской деревни - SOS Лаврово: «Огромная благодарность организаторам проекта, что у нас теперь появилась такая техника в помощь - для благоустройства нашей территории».
Символично, что проект придумали и осуществили люди разных профессий - промышленник и художник, а к ним присоединились и другие - те, кто сегодня чувствует свою ответственность перед завтрашним днем.
Игорь Сычкин генеральный директор ОАО «МЛЗ»: «Все были настолько заинтересованы, что говорили: «А как мы можем поучаствовать? А что мы можем сделать?». И я понял для себя окончательно, что любое доброе дело, как магнит, притягивает добрых людей».
Гостей тепло поблагодарили, показали подготовленный своими силами концерт, и уже на правах добрых друзей и знакомых позвали в гости снова.




Эва Стасюлевич
21 марта 2019 года

 


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