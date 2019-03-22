Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Пробуксовки мусорной реформы. Сегодня губернаторский контроль проехал по проблемным адресам.



- Взрослый подарок маленьким жителям. Сегодня в ворота деревни SOS-Лаврово въехал трактор.



- Целый век на страже интересов трудовых людей. Сегодня профсоюзы получали поздравления.



- Ожидаемая премьера года. Сегодня на большие экраны вышел «Балканский рубеж».



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Вести-Орёл

21 марта 2019 года







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