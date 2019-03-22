Новости версия для печати 15 лет на страже конкуренции Федеральная антимонопольная служба отмечает юбилей. Сегодня в орловском УФАС в присутствии журналистов подведут итоги работы.



Хотя история антимонопольного регулирования в России уже насчитывает 28 лет. С момента создания в 1990-м году Госкомитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. За эти годы ведомству удалось выстроить эффективную систему борьбы с картелями. Сегодня, согласно указу президента, ФАС переходит от защиты конкуренции к ее активному развитию вместе с отраслевыми органами власти и регионами.





Надежда Невматулина

22 марта 2019 года







На главную страницу





