Новости версия для печати Заберите ваши гаражи! Мэрия Орла снова предлагает собственникам незаконных гаражей демонтировать конструкции самостоятельно. Иначе за дело возьмутся власти.



В этот раз речь идет о гаражах на ул. Черкасской, в районе дома №100. Владельцам нужно до 29 марта снести объекты. В противном случае гаражи вскроют в присутствии полицейских, имущество опишут и вместе с самими конструкциями передадут на хранение на территорию «Спецавтобазы» по адресу Новосильское шоссе, 18.





Надежда Невматулина

22 марта 2019 года







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