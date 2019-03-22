Новости версия для печати Орловские студенты стали лучшими на чемпионате Travel Skills В каждой из трёх компетенций турнира в нашей копилке - «золото».



Это был первый отраслевой чемпионат в сфере туризма. Профмастерство ребята показывали в туроператорской и турагентской деятельности, а также в организации экскурсионных услуг. Студенты госуниверситета имени Тургенева помимо золотых медалей и дипломов получили сертификаты на двухмесячное обучение по профессиональным программам в Travel Business School и сертификаты на двухнедельную стажировку в туроператорской компании.





Надежда Невматулина

22 марта 2019 года







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