Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате которых два человека получили телесные повреждения (среди них один ребенок).



21 марта в 14:20 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по ул. Полесской и в районе д.10 по ул. Лескова, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги ул.Лескова на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после осмотра в травмпункте отпущена на амбулаторное лечение. 22 марта 03:05 водитель а/м «Рено Логан» двигался по ул.Московская со стороны ул. Старомосковской в направлении ул.Герцена г.Орла и в районе д.51 «А» по ул. Московская допустил наезд на препятствие - дорожное ограждение с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

22 марта 2019 года







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