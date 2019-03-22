Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Лучший подарок - пожарный извещатель. Многодетные семьи получили полезные презенты от МЧС.

- Улыбнитесь, вас снимают. В ГИБДД рассказали, по какому принципу выбираются места для фотофиксации.

- Правило трёх «Т» орловского центра культуры. Труд, талант и творчество - в основе всего. 20 лет они зажигают звёзды.

- Музей ищет волонтёров. Попробовать себя в роли гида можно в музее Тургенева.



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Вести-Орёл

22 марта 2019 года







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