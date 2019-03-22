Новости версия для печати ГИБДД: Приборы фотофиксации дисциплинируют водителей В Госавтоинспекции Орловской области разъяснили принципы размещения передвижных приборов фотофиксации нарушений ПДД на дорогах Орла и федеральных автотрассах.



В ГИБДД посетовали, что не редко слышат от орловских водителей необоснованные упреки. Инспекторов часто винят в том, что радары выставляются на тех участках, где велика перспектива заработать на штрафах. Глава орловской Госавтоинспекции заверил: единственным критерием при расстановке приборов является необходимость снизить аварийность. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Основная масса приборов сегодня, согласно утвержденной нами дислокации, выставляется в тех местах, где есть места концентрации ДТП, либо там, где большое количество нарушений того или иного вида, и прибор оттуда убирается только тогда, когда количество этих нарушений снижается».





Иван Суверин

22 марта 2019 года







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