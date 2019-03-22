Новости версия для печати В Орле депутаты встретились с жителями Северного района города От встреч с народными избранниками жители Северного района ждали многого. Потому что могли «спросить за работу» с тех, кто представляет их интересы. Смогли еще раз озвучить проблемы и узнать конкретные сроки решения. В роли ответчиков выступали депутаты и чиновники.



Вопросов у жителей Северного района к власти и народным избранникам накопилось много. Это содержание и ремонт уличной дорожной сети, а еще безопасность дорожного движения, например, на участке межквартального проезда возле школы № 5. Он давно уже беспокоит жителей. Дети воспринимают его как пешеходную зону, а для движения транспорта нет никаких ограничений. В поселке Сталепрокатчиков дорожная тема тоже в числе приоритетов. Ремонта там ждут уже давно, только сроки все время отодвигаются. На последней встрече с градоначальником наметился прогресс. Виктор Саяпин, житель пос. Сталепрокатчиков: «Дороги у нас в неудовлетворительном состоянии, но мне пообещали, что в этом году этот вопрос как-то будет решаться. В субботу к нам в поселок приедет мэр, и будем обговаривать наши вопросы». Текущие крыши - еще одна больная тема, которую жители пытаются решить с помощью власти и депутатов. Галина Новикова, житель дома № 14 по ул. Маринченко: «Наш дом в плане капремонта стоит на 2021-23 год, но подпрограмма сейчас есть - 100 домов, которые войдут в первую очередь, мы хотели бы попросить, чтобы нам сделали капитально крышу, или хотя бы найти протечку, чтобы я смогла в квартире сделать хотя бы косметический ремонт». Но первая тема, с которой и началась встреча, - содержание и ремонт улиц, межквартальных проездов и тротуаров. Мнение жителей было единодушно - за зимний период коммунальной службе оценка «три с натяжкой». Депутаты поддержали. Евгений Косогов, депутат Горсовета: «Я считаю, что работа «Спецавтобазы» не была организована должным образом. Что я под этим подразумеваю? Все видели, как катаются по городу с поднятыми ковшами, с мигалкали КДМы - в то время, когда межквартальные проезды засыпаны снегом, по центрам техника «Спецавтобазы» гоняет и создает видимость работы». Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы видели - зимний период провален, мы это тоже понимаем и за это уже наказывают. Второй вопрос - что сейчас будет сделано по ямочному ремонту». Какие улицы конкретно вошли в план ямочного ремонта, а какие в план капитального - один из ключевых вопросов. Также жителей интересовало, как будут убираться новые улицы и межквартальные проезды в дальнейшем, внесены ли они в титульный список. Помимо живого общения, на встрече был организован прием обращений к главе и чиновникам горадминистрации.









Оксана Гранн

22 марта 2019 года







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