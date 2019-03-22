Новости версия для печати Четверо жителей Урицкого района лишены прав Урицкая межрайонная прокуратура через суд лишила четверых местных жителей права управлять транспортными средствами.



Проводя проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, прокуроры выявили граждан, у которых были установлены медицинские противопоказания к управлению транспортом. И хотя все четверо состояли на соответственных учётах в Урицкой и Сосковской ЦРБ, у всех на руках были действующие водительские удостоверения. Суд принял позицию прокуроров, и права были немедленно изъяты у бывших автомобилистов местным органом ГИБДД.





Иван Суверин

22 марта 2019 года







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