Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
22.03.2019
19:17:25
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

«Знак ГТО на груди у него!»

Сдавать нормы ГТО могут даже малыши. Ежегодно в Орле проходит фестиваль «Дошкольники сдают нормы ГТО». Уже прошла индивидуальная сдача, теперь выбирают лучшую команду города. О том, как дошкольники сдают нормы ГТО в детском садике №81 , который уже трижды становился лучшим в Советском районе, расскажет наш корреспондент.

После небольшой разминки 12 самых спортивных подготовишек приступают к сдаче обязательных нормативов. Для дошкольников это наклон вперед, челночный бег, прыжок в длину с места и отжимание.
Елена Ступаева, инструктор по физической культуре детского сада №81: «Подготовку начали с начала учебного года. Я поставила перед ними цель, и они достигали ее в течение года. Настроение было приподнятое. Это были первые соревнования, которые они восприняли как взрослые соревнования. Я думаю, что подготовка для них была интересной, она проводилась в игровой форме».
Детский сад № 81 уже третий год подряд показывает лучшие результаты по Советскому району. А в 2018-м он занял второе место по городу, уступив пальму первенства садику № 22. Всего же в этом фестивале приняло участие порядка тысячи дошкольников.
Михаил Никитин, сотрудник регионального центра тестирования ГТО: «Результаты испытаний будут занесены в единую базу ГТО, эти результаты считаются официальными. Дети в случае успешного выполнения и довыполнения в нашем центре тестирования получат соответствующий знак отличия - серебряный, бронзовый или золотой и подтверждающее удостоверение».
Чтобы получить знак ГТО, придется досдать еще смешанное передвижение по пересеченной местности на расстоянии один километр и пару видов упражнений на выбор, например, плавание, метания теннисного мяча или бег на лыжах. 
 
Для малышей это просто спортивная игра, где нужно как можно дальше прыгнуть, быстрее пробежать, больше отжаться, но в дальнейшей жизни это может сыграть положительную роль. Золотой знак ГТО для выпускников добавит дополнительные баллы при поступлении в вузы и можно получать повышенную стипендию.
 
А пока малыши получили свои первые спортивные медали - за победу в районе. И, как положено, на церемонии награждения - показательные выступления. В подарок победителям - танец с ленточками от юных гимнасток, которые занимаются в спортивном кружке в этом же садике.





Татьяна Тимохина
22 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта