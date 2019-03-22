Новости версия для печати «Знак ГТО на груди у него!» Сдавать нормы ГТО могут даже малыши. Ежегодно в Орле проходит фестиваль «Дошкольники сдают нормы ГТО». Уже прошла индивидуальная сдача, теперь выбирают лучшую команду города. О том, как дошкольники сдают нормы ГТО в детском садике №81 , который уже трижды становился лучшим в Советском районе, расскажет наш корреспондент.



После небольшой разминки 12 самых спортивных подготовишек приступают к сдаче обязательных нормативов. Для дошкольников это наклон вперед, челночный бег, прыжок в длину с места и отжимание. Елена Ступаева, инструктор по физической культуре детского сада №81: «Подготовку начали с начала учебного года. Я поставила перед ними цель, и они достигали ее в течение года. Настроение было приподнятое. Это были первые соревнования, которые они восприняли как взрослые соревнования. Я думаю, что подготовка для них была интересной, она проводилась в игровой форме». Детский сад № 81 уже третий год подряд показывает лучшие результаты по Советскому району. А в 2018-м он занял второе место по городу, уступив пальму первенства садику № 22. Всего же в этом фестивале приняло участие порядка тысячи дошкольников. Михаил Никитин, сотрудник регионального центра тестирования ГТО: «Результаты испытаний будут занесены в единую базу ГТО, эти результаты считаются официальными. Дети в случае успешного выполнения и довыполнения в нашем центре тестирования получат соответствующий знак отличия - серебряный, бронзовый или золотой и подтверждающее удостоверение». Чтобы получить знак ГТО, придется досдать еще смешанное передвижение по пересеченной местности на расстоянии один километр и пару видов упражнений на выбор, например, плавание, метания теннисного мяча или бег на лыжах. Для малышей это просто спортивная игра, где нужно как можно дальше прыгнуть, быстрее пробежать, больше отжаться, но в дальнейшей жизни это может сыграть положительную роль. Золотой знак ГТО для выпускников добавит дополнительные баллы при поступлении в вузы и можно получать повышенную стипендию. А пока малыши получили свои первые спортивные медали - за победу в районе. И, как положено, на церемонии награждения - показательные выступления. В подарок победителям - танец с ленточками от юных гимнасток, которые занимаются в спортивном кружке в этом же садике.









Татьяна Тимохина

22 марта 2019 года







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