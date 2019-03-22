Новости версия для печати

Коротко о главном

- Локальные вопросы - конкретные ответы. У горожан есть возможность спросить со своих избранников.





- Туберкулез - не приговор. Но надо знать, как защититься. В региональном Роспотребнадзоре начала работать тематическая горячая линия.





- Для тех, кто в ответе за будущее, – «Мир без границ». В Орле открылся Молодежный форум. Он собрал более 600 парней и девушек не только из России.



- Они уже «Готовы к труду и обороне!». Дошкольники сдают нормы ГТО.

