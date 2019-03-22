Новости версия для печати «Мир без границ» - для всех, кто готов жить в дружбе и согласии В Орле открылся Молодежный форум Центрального Федерального округа. Хотя «география» мест, откуда приехали гости, оказалась значительно шире.



Орел собрал более 600 талантливых и активных парней и девушек из 10 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также Донецкой и Луганской Республик. Участники форума активно делятся своими идеями и инициативами, идет активный обмен мнениями. Организованы командные игры, квесты и мастер-классы. В программе форума – турниры по интеллектуальным играм, работа в рамках тематических секций, презентации лучших региональных практик, большая творческая составляющая. Работу форума завершит экскурсия по интерактивному музею истории Орла. Сейчас молодежные инициативы востребованы на государственном уровне, при реализации стратегических задач и национальных проектов. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Самое главное, что объединяет ребят в этом мероприятии, на наш взгляд, это любовь к Родине, любовь к России, понимание того, что молодежь - это то будущее, которое будет строить Россию, которое будет реализовывать масштабные задачи, поставленные президентом страны в рамках реализации национальных проектов».





Татьяна Напольских

22 марта 2019 года







На главную страницу





