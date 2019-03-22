Новости версия для печати Митрополит Антоний получил награду За плодотворные труды на Енисейской земле митрополита Антония наградили медалью священномученика Амфилохия епископа Красноярского.



Священномученик Амфилохий был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.



Памятную награду передал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который также имеет связь с Орловщиной. С 2009 по 2011 год он возглавлял Орловскую кафедру.





Татьяна Дьяконова

22 марта 2019 года







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