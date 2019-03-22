Новости версия для печати Скорая помощь медицине Забота не о пациентах, а о самих медицинских работниках была главной темой заседания круглого стола, который прошел сегодня в Орле, в зале заседаний Федерации профсоюзов. Для разговора были приглашены руководители, профсоюзные лидеры и юристы учреждений здравоохранения.



Первым на повестке дня был вопрос о дополнительных гарантиях для медиков предпенсионного и пенсионного возраста. Обсуждали также безопасность труда медицинских работников.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению орловского Облсовета: «Возьмем для примера специальность - хирург. Средняя продолжительность жизни хирурга - 49 лет, а выход на пенсию - как и в других специальностях. Поэтому наверное надо было вычленить подобные специальности и их оставить в категории «льготников», с тем чтобы они выходили на пенсию раньше». По статистике, профессиональные заболевания у медиков по частоте встречаемости сегодня на пятом месте, и это даже выше чем в химической промышленности. Это облучение, инфекции, поднятие тяжестей, нагрузка на зрение и на психику.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению орловского Облсовета: «Профессиональные заболевания выявляются только в десяти процентах от того количества, которые существуют в среде медицинских работников, то есть каждый десятый только выявляет профессиональные заболевания». Прозвучал призыв к руководителям учреждений здравоохранения организовать медикам более комфортные и безопасные условия работы, чтобы сократить риски заболеваний. Также на заседании напомнили некоторые пункты пенсионной реформы, касающиеся, в том числе, медицинских работников.

Инесса Володина, начальник отдела экспертизы назначения пенсий УПФ в Орле и Орловской области: «Пенсии, которые назначаются в связи с тяжелыми условиями труда, - у них право на пенсию остается неизменным». Также на заседании круглого стола обсуждался вопрос о проведении конкурса «Лидеры здравоохранения», который призван поднять престиж профессии и выявить лучших специалистов.





Елена Литинская

22 марта 2019 года







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