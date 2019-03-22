Новости версия для печати Сегодня участники досрочного периода ЕГЭ сдавали русский язык Самый массовый экзамен досрочного периода в нашем регионе изъявили желание сдать 44 человека. Это студенты техникумов и колледжей и выпускники прошлых лет.



Пункт приема расположен в техникуме имени Русанова. За проведением экзамена следили наблюдатели как лично, так и он-лайн по системе видеонаблюдения. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 4 апреля. Следующие экзамены по истории и химии состоятся 25 марта.





Татьяна Напольских

22 марта 2019 года







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