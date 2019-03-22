Новости версия для печати В Орел возвращается студенческий баскетбол 2 и 3 апреля в нашем городе пройдут матчи ЛАСТ-64 Лиги Белова.



Это первый этап раунда плей-офф Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Хозяевами площадки станут мужская и женская команда ОГУ.



2 апреля пройдут четыре игры на попадание в ЛАСТ-32. В 16:30 орловчанки сыграют с МСХА - сельскохозяйственной академией (город Москва), в 19:00 наши юноши попытают счастья с командой Военно-космической академии (Санкт-Петербург).





Анастасия Дорохова

22 марта 2019 года







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