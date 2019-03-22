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пятница
22.03.2019
19:16:43
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Требуются очевидцы ДТП!Орловская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, при котором пострадала девочка-подросток.
21 марта в 14:20 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по ул. Полесской и в районе д.10 по ул. Лескова, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги ул.Лескова на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после осмотра в травмпункте отпущена на амбулаторное лечение.
Всех, кто был очевидцем происшествия или владеет записью с видеорегистратора, просят звонить по телефонам ГИБДД 77-24-65, 72-90-00.
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