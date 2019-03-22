Новости версия для печати Требуются очевидцы ДТП! Орловская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, при котором пострадала девочка-подросток.



21 марта в 14:20 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по ул. Полесской и в районе д.10 по ул. Лескова , при повороте налево, не уступил дорогу и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги ул.Лескова на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после осмотра в травмпункте отпущена на амбулаторное лечение.



Всех, кто был очевидцем происшествия или владеет записью с видеорегистратора, просят звонить по телефонам ГИБДД 77-24-65, 72-90-00.





Орловское Информбюро

22 марта 2019 года







На главную страницу





