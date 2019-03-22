Новости версия для печати Цена беспечности - жизнь В текущем году в Орловско-Курском регионе уже произошло 3 ДТП на переездах. Для того чтобы исключить подобные случаи в Орловско-Курском регионе МЖД, в марте проходит акция «Внимание: переезд!». Наш корреспондент побывал в одной из орловских автошкол.



В 2018 году грузовой поезд протаранил автобус с артистами. Были раненые и погибшие. Немного терпения и трагедии могло бы не быть. Согласно статистике, 98% аварий с участием поездов происходят по вине водителей автотранспорта. Свести к минимуму все риски - приоритетная задача для железнодорожников. Для этого в Орловско-Курском регионе МЖД переезды оборудуют современными устройствами безопасности системами фото- и видеофиксации, регулярно проводят рейды совместно с ГИБДД.

Александр Стрилевский, главный инженер Орловской дистанции пути: «Люди должны быть предельно внимательными, руководствоваться в первую очередь правилами дорожного движения, быть бдительными, следить за знаками, за сигналами и приближающимися поездами». Железная дорога объект повышенной опасности. Поэтому весь март на столичной магистрали объявлен месяцем предельного внимания к железнодорожным переездам.



В рамках акции «Внимание: переезд!» сотрудники РЖД напомнили ученикам автошколы о правилах безопасности. Остановка перед железнодорожным переездом не займет и минуты, а чтобы убедиться в своей безопасности во время его перехода, нужно просто снять капюшон и наушники, понадобится для этого еще меньше времени. Простые правила помогут сохранить самое ценное - жизнь и здоровье.





Анна Вайсергисер

22 марта 2019 года







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