Новости версия для печати Жители районов Орловской области против «реорганизации» школ Родители детей уверены: «реорганизация» это по факту «закрытие школы».



В феврале народные избранники Залегощи решили: пришло время для реорганизации школы в деревне Победное - путем закрытия. 24 ребенка должны были сесть за парты другой школы. Но до этого, по закону, надо было услышать мнение родителей. Светлана Анинкова жительница д. Победное, Залегощенский район: «Если школы не будет, сердце деревни умрет, не будет ни места, где нам встретиться и поговорить». Власти заверили: школьников будут возить на новых автобусах, вот только - по старым дорогам. О ремонте новостей нет.

Ольга Князева жительница д. Победное, Залегощенский район: «Провожать ребенка в семь часов утра и не знать, во сколько они приедут - проблемно, конечно». Геннадий Фомичёв, водитель автобуса: «Зимой дорога еще более или менее - ее чистят, накатывается, а весной - одни ямы». Около двухсот тысяч - долг за котельную, плюс - за газ и свет. Это одна из причин для реорганизации, другая - демографическая.

Оксана Щукина, замглавы администрации Залегощенского района: «Собираются статистические данные. Они говорят, что в ближайшие пять лет больше 20-15 деток в школу не придет». Народные избранники на сессии приняли решение о проведение опроса жителей Победного и Мохового с целью узнать, «согласны» или «нет» с они с реорганизацией школ. Итог опроса - в Моховом большинство против присоединения, в Победном все жители солидарны – «Школу сохранить!».



В Покровском районе планируют также «реорганизовать» восемь школ. Да и причины, как под копирку: нет дорог, финансирования и в школах - до 27 учеников. Надежда Силютина, жительница Покровского района: «Есть по два-три километра до школы, но если в Покровское будут возить, то получается 21-22 километра». Вера Рыжкова, жительница Покровского района: «Там трактор, бульдозер - и то не пройдет, поломается. Зимой месяцами не чистят снег». Галина Дёмичева, житель Покровского района: «ФОК - закрыли, Школу искусств - закрыли, детсад - закрыли, библиотеку - закрыли. На данный момент у нас закрыт Дом культуры, на какое время - пока неизвестно». За последнее время только в Покровском районе уже замок повесили на 12-ти малокомплектных школах. По словам главы района, нет соответствия госстандартам и требованиям безопасности.

Дмитрий Романов, глава администрации Покровского района: «Стоит вопрос обеспечения финансами всего процесса обучения образовательных учреждений Покровского района. Бюджет может эту работу выполнять только до сентября месяца, дальше финансировать этот процесс нам нечем, то есть мы не только эти 8 школ не будем отапливать и освещать, но и все остальные». Татьяна Крымова, и.о. руководителя департамента образования Орловской области: «Каждый ребенок должен получить образование. Если существуют какие-то финансовые трудности у глав муниципальных районов, то они должны решаться за счет бюджета районов, за счет бюджета области. Соответственно та напряженность и то опасение, которое существует в данное время у жителей муниципальных районов, оно понятно, но не подтверждается пока никакими документами». В среду в Покровский район запланирован визит исполняющей обязанности руководителя департамента. Будут совместно искать точки соприкосновения и пути решения.





Анна Вайсергисер

22 марта 2019 года







На главную страницу





