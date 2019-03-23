Новости версия для печати В марте ФАС России отметил 15 лет своей работы Как развивалось ведомство, какие задачи перед собой ставило, и чего удалось добиться – об этом сегодня представителям СМИ рассказал руководитель Орловского антимонопольного управления.



У них под контролем абсолютно все: цены, реклама, государственные закупки, тарифы и даже иностранные инвестиции. За 2018 год было возбуждено 232 дела о нарушениях антимонопольного законодательства, наложено 157 постановлений о штрафах на сумму свыше 6 млн рублей.

Любовь Бубенцова, начальник отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков УФАС по Орловской области: «Наша задача в настоящее время защитить предпринимателей от крупных монополистов. Они все идут к нам, жалуются, мы разбираемся, стараемся помочь, если обижают малый бизнес». 1700 обращений о нарушении антимонопольного законодательства уже зарегистрировано в Орловском управлении ФАС и это с начала этого года. Служба востребована, и не только как карающий орган.

Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «Мы предупреждаем субъекты, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о том, как нельзя поступать, и только после неисполнения наших предупредительных мер мы привлекаем к административной ответственности». Воспитание у молодежи активной гражданской позиции - также одно из ключевых направлений в работе ФАС. Так, в Орле совместно с вузами впервые в России был проведен конкурс «Город корректной рекламы». В результате было выявлено и устранено два десятка нарушений.





Оксана Гранн

22 марта 2019 года







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