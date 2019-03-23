Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


суббота
23.03.2019
4:29:51
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В марте ФАС России отметил 15 лет своей работы

Как развивалось ведомство, какие задачи перед собой ставило, и чего удалось добиться – об этом сегодня представителям СМИ рассказал руководитель Орловского антимонопольного управления.

У них под контролем абсолютно все: цены, реклама, государственные закупки, тарифы и даже иностранные инвестиции. За 2018 год было возбуждено 232 дела о нарушениях антимонопольного законодательства, наложено 157 постановлений о штрафах на сумму свыше 6 млн рублей.
Любовь Бубенцова, начальник отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков УФАС по Орловской области: «Наша задача в настоящее время защитить предпринимателей от крупных монополистов. Они все идут к нам, жалуются, мы разбираемся, стараемся помочь, если обижают малый бизнес».
1700 обращений о нарушении антимонопольного законодательства уже зарегистрировано в Орловском управлении ФАС и это с начала этого года. Служба востребована, и не только как карающий орган.
Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «Мы предупреждаем субъекты, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о том, как нельзя поступать, и только после неисполнения наших предупредительных мер мы привлекаем к административной ответственности».
Воспитание у молодежи активной гражданской позиции - также одно из ключевых направлений в работе ФАС. Так, в Орле совместно с вузами впервые в России был проведен конкурс «Город корректной рекламы». В результате было выявлено и устранено два десятка нарушений.


Оксана Гранн
22 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта