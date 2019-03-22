Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «ФОК - закрыли, Школу искусств - закрыли, детсад – закрыли». И под угрозой закрытие школы? Жители районов - против.



- Цена беспечности - жизнь. В этом году на переездах произошло 3 ДТП.



- Под контролем антимонопольной. Службе исполнилось 15 лет.



- В орловском городском центре культуры зажглись «Огни большого города».





Вести-Орёл

22 марта 2019 года







На главную страницу





